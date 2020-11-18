شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الأربعاء، عن بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة؛ لاستيعاب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.
ويأتي هذا التوقيع بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، وتأكيد على دعمه لاستمرار التطور والتنمية للوطن في المجالات كافة.
وأشار " آل الشيخ " إلى أن وزارة التعليم تسعى دائماً لتطوير وتحسين البيئة التعليمية؛ ما ينعكس إيجاباً على الطلاب والطالبات، ومنسوبي القطاع كافة، لتتمكن الوزارة من تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأشار " آل الشيخ " إلى قيام شركة تطوير للمباني بطرح كراسة الشروط والمواصفات للمجموعة الثانية في المدينة المنورة، ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح مسيرة وزارة التعليم في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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