شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السليمان: لا يحق للزوج التحكم في مال زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حسم عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، الجدل حول أحقية الزوج في منع زوجته من تصرفها بمالها.

قال " السليمان ":" المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها سواء في البيع أو الشراء "، لافتا:" لها الحق أن تتصدق في مالها ولها حق التنازل بجزء من مالها ولاتتقيد بذلك بإذن من زوجها أو وليها ".

واستشهد بقوله تعالى:" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا "، موضحا:" ليس للزوج أن يتحكم في مال زوجته، ولكن ينظر في أمر واحد إذا كان تصرفها يضر بالزوج أو بالولي فله أن يتدخل في حدود هذا الأمر ".