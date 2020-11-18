شكرا لمتابعة خبر عن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمناطق المملكة غدًا الخميس.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تقام صلاة الاستسقاء، في الجوامع دون المساجد الإضافية وذلك بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة في عموم مناطق المملكة، كما أكد على فروع الوزارة بتهيئة الجوامع كافة وفق البروتوكولات الصحية المعمول به لضمان سلامة وصحة المصلين.

يأتي ذلك إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة يوم الخميس 4 ربيع الآخر الجاري.

وسيتم إقامة الصلاة في مكة المكرمة عند الـ6:49، وفي المدينة المنورة عند الـ6:55، وفي الرياض عند الـ6:27، وفي بريدة عند الـ6:41، وفي الدمام عند الـ6:16، وفي أبها عند الـ6:33، وفي تبوك عند الـ7:14، وفي حائل عند الـ6:52، وفي عرعر عند الـ7:01، وفي جازان عند الـ6:31، وفي نجران عند الـ6:25، وفي الباحة عند الـ6:40، وفي سكاكا عند 7:02.