في ظل هذه القيادة الحكيمة..

جدد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، العهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الذكرى السادسة للبيعة. وقال الوزير الحقيل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «في الذكرى السادسة للبيعة نجدد العهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». وأضاف: «ست سنوات مليئة بالإنجازات في قطاع الإسكان والقطاع البلدي، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل هذه القيادة الحكيمة».



ويصادف اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م مناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر «ذكرى البيعة».. الوزير الحقيل يجدد العهد والولاء: ست سنوات مليئة بالإنجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.