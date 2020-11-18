بمناسبة مرور ١١٨ عامًا على تأسيس متحف التحرير..
تسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، من وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة مرور ١١٨ عامًا على تأسيس متحف التحرير المصري.
وأكد السفير نقلي، في كلمة بالمناسبة التي نظمها المتحف المصري، أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها إلى أوطانها حفاظًا على الموروث التاريخي.
ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيرًا إلى أن إحدى ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة سيقام في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية من مصر.. ويعلن إقامة معرض تاريخي بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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