بالصور.. نائب أمير جازان يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له.

ونوه نائب أمير منطقة جازان خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبر السفير الامريكي جون أبي زيد عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام ومنطقة جازان بشكل خاص.



حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام الشؤون الأمنية بالإمارة رياض بن محمد الشيخ.