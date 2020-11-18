«منفذ عرعر».. وزارة البيئة تعلن إجراء مهمًا بشأن الصادرات والواردات للحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية

أوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان جاهزية المحجر الحيواني والنباتي في منفذ جديدة عرعر التابع للوزارة من الناحية الفنية والإدارية؛ لتشغيل المحجر وجاهزيتها لاستقبال جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الصادرة والواردة المقيدة جمركيًّا على الوزارة وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.

وأجرى مدير الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي، زيارة تفقدية للمحجر قبل الافتتاح الرسمي والتأكد من جاهزية جميع الإمكانية اللازمة وتوفرها لتشغيل المحجر؛ بهدف ضمان تطبيق جميع الإجراءات المحجرية لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، والحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات الزراعية عبر الحدود.

وأكد الحربي أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة والصادرة عبرها وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتهما التنفيذية في المملكة.

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