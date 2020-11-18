«ذكرى البيعة».. السديس: الولاة الأفذاذ الأماجد من فيوض الله المتواليات ومننه المتعاقبات

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن من فيوض الله المتواليات، ومننه المتعاقبات، على هذه البلاد المباركة أن خصها بالولاة الأفذاذ الأماجد من لدن تأسيسها على يد الإمام الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم من تبع أثره من العقود الدرية أصحاب المناقب العلية، والمكرمات الندية، من أبنائه البررة: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، طيب الله ثراهم، إلى العهد الممرع الزاهر والخصيب الباهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رجل المنجزات التاريخية والإدارية، والأعمال الخيرية والإصلاحية والعمرانية والحضارية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ندوة بعنوان «جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين خلال عهده الزاهر الميمون» وذلك تزامناً مع الذكرى السادسة للبيعة، وبحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء لافي الصاعدي، و نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود؛ حيث تم تقديم عرض مرئي بعنوان «جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين خلال عهده الزاهر الميمون».

وأضاف السديس: "يطيب لي وبكل السرور والحبور والبِشر الهتَّان المنشور أن أرفع أسمى آيات الشكر مضخمة معطرة، والدعوات صادقةً مؤرجة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ومستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية، ووزير الداخلية، وأمير منطقة المدينة المنورة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة".

وأشار السديس إلى أن الشكر موصول للقائمين على هذه الندوة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية، ويمد في عمره وصالح أعماله، وأن يزيد بلادنا أمناً وإيماناً، وسلاماً واستقراراً، ويحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين.

اقرأ أيضًا:

ذكرى البيعة.. محافظ الداير: السعودية شهدت نموًّا كبيرًا في عهد الملك سلمان