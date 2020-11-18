السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان



الدمام 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال ، بحضور مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي.

ونوه سموه بما شهدته المملكة من تحديثٍ للأنظمة، وحرص في كل الأوامر والقرارات على مراعاة ما نصت عليه الشريعة الغراء من أوامر بحفظ كرامة الإنسان، وصون النفس البشرية ، مؤكداً سموه أن أهمية العمل على رفع الوعي بدور حقوق الإنسان في بناء الأمم، ونهضتها وتنميتها، واستشعار ذلك في كافة التعاملات

وأكد أهمية التواصل الفعال مع كافة الجهات، والتنسيق لمعالجة أي ملاحظات أو قصور في تقديم الخدمات، لا سيما ذوي الإعاقة، والانطلاق في ذلك من توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله- واستشعار الدوري الريادي للمملكة في ذلك.

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17:55ت م

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