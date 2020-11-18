السعودية اليوم / أمانة الشرقية وفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة يبحثان سبل التعاون



الدمام 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

بحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة حسين بن سنة، والمدير التنفيذي لجمعية جنى لبناء الأسر المنتجة محمود الشامي، اليوم سبل التعاون والتكامل فيما بينهم.

وأكد أمين الشرقية أهمية التعاون والتكامل بين الجهات بما يخدم مصلحة المستفيدين، منوهاً بأن الأمانة تدعم وتسهم وتسعى إلى تسخير الإمكانيات لدعم قطاع التوطين وفق الضوابط والاشتراطات البلدية، والتي تساهم في دعم التوطين بطريقة حضارية وتساعد على توفير فرص عمل للمستفيدين والمستفيدات.

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16:45ت م

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