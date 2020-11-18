السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية بالظهران



الظهران 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء السابعة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران البالغ عددهم 76 ضابطاً طبيباً، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وأوضح الدكتور العامري أن التخريج يأتي استمرارا لدعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها لكل ما من شأنه تطوير وزارة الدفاع، وخدمات الرعاية الصحية، وجعلها رافدا لأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخدمات الطبية وهو تعزيز رأس المال البشري عبر بناء الكوادر الطبية العسكرية على مستويات عالية من الجاهزية والتمكن لينالوا شرف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

من جانبه أفاد عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني أن الدورة تأتي ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة العلم والبناء ومشاركة أبناء الوطن المعطاء الإنجازات ليكونوا نواة لبنائه.

وبيّن أن الخريجين جميعهم منضمّون في برامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن دورة التأهيل العسكري للأطباء، ثم ألقى الطالب الطبيب حميد بن محمد الذيابي كلمة بهذه المناسبة.

إثر ذلك أدى الخريجون القسم وأعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين في البرامج والمسابقات، ثم تقلد الخريجون رتبهم.

ثم عزف السلام الملكي إيذاناً بنهاية الحفل.

// انتهى //

16:39ت م

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الظهران 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسرعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء السابعة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران البالغ عددهم 76 ضابطاً طبيباً، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.وأوضح الدكتور العامري أن التخريج يأتي استمرارا لدعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها لكل ما من شأنه تطوير وزارة الدفاع، وخدمات الرعاية الصحية، وجعلها رافدا لأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخدمات الطبية وهو تعزيز رأس المال البشري عبر بناء الكوادر الطبية العسكرية على مستويات عالية من الجاهزية والتمكن لينالوا شرف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.من جانبه أفاد عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني أن الدورة تأتي ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة العلم والبناء ومشاركة أبناء الوطن المعطاء الإنجازات ليكونوا نواة لبنائه.وبيّن أن الخريجين جميعهم منضمّون في برامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تأهيلهم عسكرياً وعلمياً ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية خدمةً لدينهم ووطنهم.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن دورة التأهيل العسكري للأطباء، ثم ألقى الطالب الطبيب حميد بن محمد الذيابي كلمة بهذه المناسبة.إثر ذلك أدى الخريجون القسم وأعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين في البرامج والمسابقات، ثم تقلد الخريجون رتبهم.ثم عزف السلام الملكي إيذاناً بنهاية الحفل.// انتهى //16:39ت م0118

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