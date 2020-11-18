شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر : منفذ "جديدة عرعر" قفزة نوعية في حركة النقل والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير النقل المهندس صالح الجاسر أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، و لشعبي السعودية و العراق بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي سيحقق قفزة نوعية في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وقال الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي : افتتاح منفذ جديدةعرعر جاء نتاج لقاء بين سمو سيدي ولي العهد و دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، و تفعيلا لأعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، ليعزز العلاقات على صعيد النقل والخدمات اللوجستية والنشاط التجاري، ومساهماً في زيادة الترابط والتعاون بين الشعبين الشقيقين