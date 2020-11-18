شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مستجدات القضايا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية رينيه كلارك كوبر. وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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