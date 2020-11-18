شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية المحجر الحيواني والنباتي في منفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل
وقد قام مدير الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي بزيارة تفقدية لمحجر جديدة عرعر قبل الافتتاح الرسمي والتأكد من جاهزية جميع الإمكانية اللازمة وتوفرها لتشغيل المحجر بهدف ضمان تطبيق جميع الإجراءات المحجرية لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، والحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات الزراعية عبر الحدود.
وأكد الحربي أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة والصادرة عبرها وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتهما التنفيذية في المملكة.
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