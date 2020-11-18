شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجمارك: منفذ جديدة عرعر سيعمل على تسهيل حركة التجارة البينية والان نبدء بالتفاصيل

قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أن مشروع منفذ جديدة عرعر يحظى بأهمية كبيرة لما حظي به من رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين . وأشار في كلمته خلال حفل افتتاح المنفذ إلى أن المملكة تتطلع مع أشقائها في العراق إلى مستقبل زاخر بالفرص في جميع مجالات التعاون الجمركية بما يحقق تطلعات الشعبين مضيفا أن الامكانات الكبيرة للمنفذين ستسهم في تنمية المنطقة من الجانبين وتسهيل حركة التجارة البينية .

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