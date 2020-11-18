ساعاتي: ذكرى البيعة السادسة تأتي وسط منجزات وتحديات

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

رفع الخبير الصحي وعضو الشورى السابق الدكتور عبدالإله ساعاتي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين.

البناء والنماء المستدام

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365 “، (٦) سنوات مضت والوطن بفضل الله ثم بفضل هذه القيادة المباركة ينعم بالأمن والرخاء ويمضي بخطى واثقة وثابة وعزم لا يلين نحو مزيد من البناء والنماء المستدام للوطن والمواطنين وفق رؤية طموحة رؤية (٢٠٣٠).

منجزات تدعو للفخر

وأشار إلى هذه المناسبة الغالية تتزامن مع رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين وهذا ما يدعونا لمزيد من الفخر والاعتزاز، كما أن الإنجازات المتسارعة التي حققتها المملكة في مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وما ناله متابعات الخليج 365 من مكانة ودور في هذه المنجزات يشار له بالبنان، أسال المولى أن يكلل مساعيهما بالخير لمواصلة مسيرة الخير والنماء لهذا البلد المعطاء.

الأولوية لمواجهة كورونا

ولفت إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في دورتها الحالية والجهود التي قامت بها في ظل هذه جائحة كورونا يجسد ريادة المملكة ودورها في القضايا الدولية، إذ عملت السعودية من خلال ترؤس الجلسات الاستباقية للدورة الحالية لمجموعة العشرين على وضع موضوع مواجهة هذه الجائحة في مقدمة الأجندة العالمية لهذه المجموعة، كما وضعت حالة الدول الفقيرة في أولويتها.

راية التوحيد وحماتها

وخلص إلى القول ” ذكرى البيعة تتجدد كل عام بإنجازات لا تحصى ولا تعد، فقد أنعم الله علينا في ظل راية التوحيد وحماتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بالأمن والأمان وحفظ لنا أبناءنا في الثغور ليكونوا الحصون المنيعة ودرعًا وحصنًا لمملكتنا الغراء “.

