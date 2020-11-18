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الجدعان: تخفيف الديون عن الدول النامية كانت خطوة تاريخية من الـ G20
أكد على تفاؤله بشأن تحقيق المزيد من النتائج
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن مجموعة العشرين G20 تحت رئاسة السعودية وجدت وسيلة رئيسية لمساعدة الدول منخفضة الدخل على التعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عن طريق تخفيف الديون، مضيفًا أنها كانت خطوة تاريخية.
وتابع الجدعان في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز إن المبادرة يجب أن تُستخدم كأداة للإصلاح الهيكلي لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض المثقلة بالديون على كسر دائرة الاقتراض.
وقال تقرير الصحيفة إنه في حين أن القوى العالمية لم تكن قادرة على الاتفاق على حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي، مخصص لأعضاء صندوق النقد الدولي بما يتناسب مع حصتهم في الاقتصاد العالمي، إلا أن مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية وجدت وسيلة رئيسية لمساعدة الاقتصادات منخفضة الدخل على التعامل مع الوباء وذلك عن طريق تخفيف الديون، وحتى الآن، استفادت 46 حكومة من هذه المبادرة التي تم تمديدها منذ ذلك الحين حتى يونيو 2021.
وفي الأسبوع الماضي، أقرت مجموعة العشرين ومجموعة الدول الدائنة في نادي باريس إطارًا مشتركًا لإعادة هيكلة الديون على أساس كل حالة على حدة، وهي خطوة مهمة إلى الأمام تتضمن خيار شطب القروض في أشد الحالات خطورة.
ومن جهة أخرى أكد الجدعان على أن البلدان المدينة يجب أن تكون على استعداد لمساعدة نفسها، مضيفًا: لا يمكنك مساعدة الأشخاص غير المستعدين، يجب أن يكونوا على استعداد للجلوس مع المؤسسات المالية الأكثر شهرة وأهمية في العالم للبحث عن الخيارات المناسبة لهم.
ووصف الجدعان جهود مجموعة العشرين بأنها خطوة تاريخية نحو توحيد العالم لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض.
واختتم قائلًا: مجموعة العشرين هي فكرة مستمرة، لقد تم إنجاز الكثير خلال عام 2020، ولطالما أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح ونتحرك بقوة، فأنا متفائل بأنه يمكننا تحقيق المزيد.
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