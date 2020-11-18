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60 ألف مستفيد من مشاريع المياه الوطنية بحي العارض في الرياض
117 كلم من الشبكات وخطوط المياه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم دخول 117 كيلو مترًا طوليًا من الشبكات وخطوط المياه في أجزاء من حي العارض بمدينة الرياض، بعد أن استبقت الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع خدمة لـ 15 ألف مستفيد حالي، و45 ألف مستفيد مستقبلي، بكلفة تجاوزت 33 مليون ريال.
وكشفت الشركة عن استخدامها تقنية الحفر الدقيق المتقدمة (Micro trench) في تنفيذ مشاريعها وتطوير البنى التحتية، التي تُسهل الحفر وتُسرعه، ما يسهم في الحفاظ على جودة الطرق وتقليل الازدحام والحوادث المرورية.
وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة إيصال مياه الشرب إلى المستهلكين، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني المنسجمة مع خطط الشركة الاستراتيجية لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في مدينة الرياض، والارتقاء بخدمات العملاء.
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