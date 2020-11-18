شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تنظم ندوة «سلمان التمكين» في ذكرى البيعة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظمت جامعة بيشة اليوم (الأربعاء) بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بالجامعة ندوة بعنوان: «سلمان التمكين»، ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين.

وافتتح الندوة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، بكلمة رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة آسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة. وقال: ستة أعوام مرت على بيعة قائد مملكتنا، و‏إنجازات مملكتنا الحبيبة حاضرة، مفعمة برؤية طموحة لمستقبل واعد لأطهر بلاد العالم، ذكرى نجدد معها العهد والبيعة، وسط حب وولاء يتمدد؛ ليشمل أرجاء الوطن كافة.

وأضاف، عندما يكون الحديث عن القيادة يتكامل الإنجاز ويكمل الاعتزاز بهذا الكيان العظيم، فقيادته الحكيمة صنعت ريادة عظيمة أوصلت الوطن للعالم الأول، بوقع النتائج وواقع الأرقام في طموح وصل لأعلى صروح المجد، ورسمت خارطة فاخرة من التفوق والتقدم، مستعرضًا أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة منذ نشأتها، والتي تأتي تأكيدًا على ما تحظى به من دعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القيادة، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها.

عقب ذلك انطلقت الندوة التي أدارها الدكتور سعيد فنيس الشهراني وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية، وتضمنت 4 مشاركات قدم الأولى الدكتور صالح بن عبدالله الزهراني وكيل كلية الآداب للشوؤن التعليمية، بعنوان: سيرة ملك... بيعته ومنجزاته، ثم الدكتورة الجوهرة بنت محمد الدوسري وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، بعنوان: بيعة ملك وولاء شعب (واجباتنا الوطنية )، والثالثة ألقاها الدكتور محمد بن يحيى آل عجيم عميد كلية الآداب، بعنوان: «الحُجاجُ في خطابات الملك سلمان بن عبدالعزيز»، والرابعة قدمها الدكتور سعد بن مبارك الشهراني عميد التطوير والجودة، بعنوان: الملك سلمان؛ نماذج إبداعية في القيادة العالمية.