«أمانة جدة»: إزالة أسوار ومبانٍ مخالفة على مساحة 26 ألف م2

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جدة - خالد شويل - أزالت أمانة محافظة جدة عدداً من الأسوار والمباني قيد الإنشاء بحي البركة والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 26 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات. وشملت أعمال الإزالة 3 مبانٍ تحت الإنشاء و6 أسوار ومبنى تجاريا غير مكتمل، وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.



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