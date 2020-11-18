شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم»: الإعلان عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت شركة نيوم اليوم (الثلاثاء) عن آلية القبول في الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتخرجين حديثاً أو المتوقع تخرجهم نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت أنه يمكن للطلاب تقديم طلب تسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62 ويؤهلهم التسجيل للدخول لاختبارات القبول التحريرية التي يتم فيها تقييم قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء، على أن تقام الاختبارات ابتداءً من الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 حتى السبت 28 نوفمبر 2020, في مدينة تبوك ومحافظة البدع و ضباء، وعند اجتياز الطلاب اختبار القبول المبدئي تتم دعوتهم للمقابلات الشخصية التي تستمر طوال ديسمبر 2020، على ان ينتقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في يناير 2021، وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم، وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في يونيو 2021، وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنه التحضيرية الذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداءً من سبتمبر2021.

يشار إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، فور الانتهاء من دراستهم، كما يعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءًا من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.