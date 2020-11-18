شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الطائف» تطلق فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينطلق الأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية اليوم (الأربعاء) الذي يستمر في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، إذ يهدف الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات إلى إذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي، والحث على تطبيق أفضل الممارسات في أوساط الجمهور عامة، والعاملين الصحيين والبيطريين، ومقرري السياسات، من أجل وقف المزيد من ظهور وانتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي استمرار فعاليات الحملة التوعوية «بالمضادات الحيوية» بحملات إرشادية تستهدف توعية مربي الماشية بخطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية للحيوانات، وأهمية الترشيد في استهلاك المضادات الحيوية البيطرية، ومدى خطورتها وآثارها الجانبية، وما يترتب على الاستخدامات الخاطئة لها والقواعد الرئيسية المتبعة عند استخدام المضادات في الحيوانات، والتركيز على مدة تحريمها للاستهلاك الآدمي، وكذلك الوسائل التي تساعد على السيطرة على الأمراض الحيوانية دون الحاجة للجوء للمضادات الحيوية، من إجراءات الأمن الحيوي بالمعايير المعتمدة.

إضافة إلى جولات ميدانية على المنشآت البيطرية الخاصة وأسواق الماشية والطيور، التي تستمر حتى تاريخ 1442/4/9، وذلك تحت تطبيق أنظمة ولوائح وزارة الصحة (نعود بحذر).