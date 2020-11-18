شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 290 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 411 حالة تعافٍ إضافية، و18 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 254208 حالة، من بينها 6983 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 808 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 341515 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5710 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.