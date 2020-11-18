محمد بن مسعود - الدمام - على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصل فندق "نارسس" الرياض على جائزة الفخامة العالمية للمرة السادسة، كأفخم فندق في مدينة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد مجموعة فنادق "نارسس" ملاذاً للباحثين عن الخدمات الراقية بأجواء مختلفة، حيث استطاعت المجموعة أن تُقدم مفهوما ذا قيمة إضافية تعكس مفهوم الضيافة بشكلها الجديد، خاصة بما يتعلق بسياحة الأعمال. وركزت مجموعة فنادق "نارسس"، على تقديم الخدمات بشكل مختلف عما يقدم في الوقت الحالي، سعياً منه لتقديم القيمة المضافة للنزلاء عبر خدمات استثنائية جديدة تواكب سوق السياحة السعودية. 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 05:52 PM على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فندق "نارسس" الرياض يحصل على جائزة الفخامة العالمية للمرة السادسة فندق "نارسس" الرياض يحصل على جائزة الفخامة العالمية للمرة السادسة حصل فندق "نارسس" الرياض على جائزة الفخامة العالمية للمرة السادسة، كأفخم فندق في مدينة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد مجموعة فنادق "نارسس" ملاذاً للباحثين عن الخدمات الراقية بأجواء مختلفة، حيث استطاعت المجموعة أن تُقدم مفهوما ذا قيمة إضافية تعكس مفهوم الضيافة بشكلها الجديد، خاصة بما يتعلق بسياحة الأعمال. وركزت مجموعة فنادق "نارسس"، على تقديم الخدمات بشكل مختلف عما يقدم في الوقت الحالي، سعياً منه لتقديم القيمة المضافة للنزلاء عبر خدمات استثنائية جديدة تواكب سوق السياحة السعودية. الكلمات المفتاحية ، فندق "نارسس" الرياض يحصل على جائزة الفخامة العالمية للمرة السادسة ،

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