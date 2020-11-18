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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية رينيه كلارك كوبر.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الوزير الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 05:51 PM
استعراض العلاقات التاريخية مع السفير البريطاني لدى المملكة"الجبير" يبحث مستجدات القضايا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية رينيه كلارك كوبر.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الوزير الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يبحث مستجدات القضايا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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