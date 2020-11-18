محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تنطلق بمشاركة 16 فريقاً فقط (أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم). وتقرر أن تقام المباريات على 7 ملاعب (8 مباريات) يومي 16 و17 ديسمبر المقبل. 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 05:39 PM الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر جدول مباريات مسابقة كأس الملك.. تعرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر جدول مباريات مسابقة كأس الملك.. تعرف عليها أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تنطلق بمشاركة 16 فريقاً فقط (أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم). وتقرر أن تقام المباريات على 7 ملاعب (8 مباريات) يومي 16 و17 ديسمبر المقبل. الكلمات المفتاحية ، الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر جدول مباريات مسابقة كأس الملك.. تعرف عليها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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