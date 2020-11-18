محمد بن مسعود - الدمام - تم تسليمه وما بحوزته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك. وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 05:24 PM تم تسليمه وما بحوزته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض" أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض" أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض، تمكّن من القبض على شخص احتطب وخالف الأنظمة المتعلقة بذلك. وأضافت أنه جرى تسليم الشخص وما بحوزته لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. الكلمات المفتاحية ، أمن الطرق: القبض على "محتطب" في "حوطة الرياض" ،

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