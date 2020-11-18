شكرا لمتابعة خبر عن صورة باسمة لـ 3 ملوك داخل المخيم الملكي بروضة الخفس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهرت صورة نادرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- حينما كان أميرا للرياض مع إخوانه الملك فهد، والملك عبدالله و الأمير سلطان- رحمهم الله-
وتبين أن صورة خادم الحرمين مع إخوانه كانت في روضة الخفس خارج مدينة الرياض، وتعود الصورة لعام 1396 هــ/ 1976 م.
وبدا في الصورة خادم الحرمين وإخوانه جالسين على الأرض بتواضع مُعتاد، والابتسامة تعلو وجوههم.
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