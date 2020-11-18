شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما ستكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأفاد بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.