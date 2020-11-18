المملكة تستعيد نقودا أثرية من مصر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، أسامة نقلي، مجموعة من النقود الأثرية تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، أسامة نقلي، مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر. وجاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 118 عامًا على افتتاح متحف التحرير التاريخي. وقال "نقلي" إن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها الأصلية حفاظا على الموروث التاريخي للحضارات الإنسانية. وأشار إلى استضافة المملكة لمجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية، وسيتم عرضها في معرض تاريخي في غضون الشهور المقبلة.

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