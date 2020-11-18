شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 411 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 341,515 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5710 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٦٣ إصابة.