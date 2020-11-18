شكرا لمتابعة خبر عن قوات أمن الطرق تعيد مواطن لذويه بحائل بعد تغيبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تغيبه.
وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على أنها تمكنت من العثور على المواطن، مشيرة إلى أن حالته الصحية جيدة ولله الحمد.
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