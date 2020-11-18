شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات قضية اختفاء المواطن عبدالله الشريف بالفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

كشفت سفارة المملكة لدى جمھوریة الفلبین، مستجدات قضیة اختفاء المواطن " عبدالله خالد العیاشي الشریف " الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طیران تدریبیة مع مدربه الفلبیني جنوب الفلبین بمدینة سان خوسیه، بجزیرة مندورو بتاریخ 17 مایو 2019 .

وذكرت السفارة أنها قامت ولازالت بجمیع الجھود الممكنة لحل ھذه القضیة انطلاقا من التوجیھات السامیة الكریمة لمقام خادم الحرمین الشریفین وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظھم الله.

وذلك برعایة شؤون المواطنین والحرص على سلامتھم وبمتابعة من سمو وزیر الخارجیة وسفیر المملكة لدى جمھوریة الفلبین.