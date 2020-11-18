معاقبة موظفين وإحالة 4 كُتّاب عدل لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قرر وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة 4 كُتّاب عدل لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. قرر وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة 4 كُتّاب عدل لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وجاءت الإحالة، وفقا لـ"سبق"، بسبب ارتكابهم لعدة مخالفات منها الاشتغال بالتجارة، واستغلال النفوذ الوظيفي،و إساءة استخدام السلطة. كما صدرت عقوبات على مجموعة من الموظفين في كتابات العدل بسبب مخالفات وظيفية منها التأخر والتغيب عن العمل.

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