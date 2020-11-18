شكرا لمتابعة خبر عن مصور فيديو الإبل السوداء في صحراء حائل يكشف تواصل وسائل إعلام عالمية معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

علق مصور فيديو الإبل السوداء التي تتجول في صحراء حائل على المقطع البديع الذي حقق تداول واسع وجذب وسائل الإعلام العالمية .

وأكد صاحب الفيديو عبد الرحمن آل علي ، أنه شاهد الإبل السوداء " المجاهيم " تبحث عن مرعى في صحراء حائل التي غطتها الثلوج في تمام الساعة الثالثة .

وأضاف أنه بادر بالتصوير للمشهد البديع متوقعاً أن يحقق هذه الردود ، لكنه فوجئ أيضاً بالعديد من وسائل الإعلام الدولية تتواصل معه لإستخدامه ، وطلب منه موقع شرائه وتسويقه بمبلغ رمزي ووافق عليه ، وفقاً للعربية .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء على هذا الفيديو الذي خطف الأنظار وحقق العديد من المشاهدات .

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