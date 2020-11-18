شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. ماهر القثمي: نتوقع عبور المسافرين عبر منفذ "جديدة عرعر" خلال الشهرين القادمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم المهندس ماهر القثمي، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في هيئة الجمارك، اليوم الأربعاء، التهاني لافتتاح منفذ "جديدة عرعر" نتيجة اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في الدورة الرابعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله.

وأكد المهندس ماهر القثمي، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية" أن هذا الحدث سيكون له رافدًا اقتصاديًا للبلدين، لافتًا إلى أنه أنشيء المنفذ على منطقتين: المنطقة السعودية تحتوي على طاقة استيعابية سكتون على اثنين مليون متر مربع في 720 شاحنة في اليوم، بينما الجانب العراقي بني على 620 متر مربع ويستوعب في حدود 700 شاحنة في اليوم.

وقال أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والآن يتم العمل على المرحلة الثانية والثالثة؛ حيث يتم العمل على تطوير المناطق المساندة من إسكان والمرافق الحيوية بالإضافة إلى تطوير الجسر الرابط بين البلدين، مضيفاً: "نتوقع عبور المسافرين عبر منفذ "جديدة عرعر" خلال الشهرين القادمين".