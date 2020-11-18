شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحدد بداية دخول موسم الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنه باقي 15 يوم على المربعانية وهي موسم بداية الشتاء

وأكد الزعاق خلال مقطع فيديو عبر حسابه على " تويتر " على أنه بقي 30 يوماً على بداية شدة الشتاء وتتزامن مع المنقلب الشتوي.

وكان قد أوضح الزعاق في وقت سابق إننا نعيش هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس، ويتخللها 6 أيام تصلح للزراعة المختلطة التي يمكن فيها زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية، أن هذه الأيام تستمر حتى دخول المربعانية.