ذكرى البيعة.. محافظ الداير: السعودية شهدت نموًّا كبيرًا في عهد الملك سلمان

وصف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، الذكرى السادسة لمبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكًا للمملكة العربية السعودية، بالذكرى الحميمة في قلب كل مواطن بهذه البلاد الطيبة المباركة؛ حيث إن البيعة يتذكرها جميع الشعب السعودي؛ فهي مناسبة عظيمة ومن أسعد اللحظات على قلوب الملايين من الشعب السعودي الكريم، مؤكدًا أن المملكة حظيت بنمو كبير في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله «أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها عزها وخيرها وأمنها في ظل قيادتها الرشيدة».

وقال بن لبدة: «إننا نعيش هذه الأيام ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– ملكًا للمملكة العربية السعودية التي تعد مناسبة عزيزة وغالية وعظيمة وذكرى سعيدة على قلب كل مواطن في هذه البلاد المباركة»، مشيرًا إلى ما يتصف به –أيده الله– من قيادة حكيمة واهتمام بالغ بشؤون المواطنين المختلفة من أجل تعزيز مستوى رفاهيتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مبينًا أن عهد خادم الحرمين الشريفين، اتسم بملامح إصلاحية عدة في الداخل والخارج، وشهدت هذه الفترة تطورات حديثة وإنجازات كبيرة في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة.

ونوه بما يتمتع به الملك سلمان من شخصية محبوبة وبُعد نظر لاهتمامه بمصالح بلاده ومواطنيه والأمة العربية والإسلامية، مبرزًا الرؤية الوطنية 2030 والعديد من القرارات في العهد الميمون التي تأتي مواكبةً للمتغيرات الدولية لتكون خارطة نحو مزيد من التطور والتقدم والنمو لبلادنا المباركة.

وأكد أن ذكرى البيعة تأتي هذا العام والمملكة تقود العالم عبر مجموعة العشرين، وتواجه جائحة كورونا باقتدار ونجاح، في صورة تترجم نجاح سياسة خادم الحرمين الشريفين وحكمة إدارته، مؤكدًا أن الملك المفدى –أيده الله– يتلمس كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه في كل حين.

ورفع بن لبدة –أصالةً عن نفسه، ونيابةً عن مشايخ ونواب وأعيان وقبائل محافظة الداير– أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسأل الله –تعالى– أن يحفظ أمن الوطن واستقراره، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو لي عهده الأمين، بالعون والتوفيق والتأييد لخير الوطن والمواطن، والأمتين العربية والإسلامية.