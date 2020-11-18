واقعة اختفاء عبدالله العياشي.. سفارة السعودية بالفلبين تصدر بيانًا جديدًا

خلال رحلة طيران تدريبية بمدينة سان خوسيه عام 2019..
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالفلبين، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، حول حادثة اختفاء المتدرب السعودي عبدالله خالد العياشي، خلال رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بمدينة سان خوسيه في مايو 2019.
وأوضحت السفارة السعودية بالفلبين أنها بذلت كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من وزير الخارجية، وأنه قد سبق وصول وفد أمني سعودي عالي المستوى لجمهورية الفلبين بناءً على توجيهات خادم الحرمين للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية.
ولفتت السفارة السعودية بالفلبين إلى أن المسؤولين في السفارة يواصلون جهودهم بعقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بدءًا من رئاسة الجمهورية الفلبينية ووزارة الخارجية، ووزيري الدفاع والمواصلات الفلبينيين، وغيرها من الجهات.
وذكرت السفارة مجددًا حرصها ومتابعتها لهذه القضية وسوف تقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه، راجين من الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف إلى ذويه سالمًا معافى في القريب العاجل.
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