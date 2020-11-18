«الشورى» يوجه توصيه لـ«الطيران المدني» حول جميع المطارات السعودية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة، مشددًا، اليوم الأربعاء، على ضرورة استكمال جوانب الحوكمة اللازمة كافة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وحول التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/ 1441 هـ، قال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة».

وتابع: «على الهيئة العامة للطيران المدني دراسة الاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية».

كما طالب الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بسرعة استكمال كافة جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.

وبحسب توصية إضافية مقدمة من نبيه البراهيم، شدد الشورى على ضرورة دراسة الهيئة لإنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT «الإنشاء-التشغيل-التحويل» يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية، «الخفجي، النعيرية، والقرية العليا» بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.

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