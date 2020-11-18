وزير خارجية البحرين: تقدمنا بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل

أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أنه تقدم بطلب رسمي للحكومة الإسرائيلية، لفتح سفارة للبحرين في إسرائيل، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى لتل أبيب، بعد توقيع اتفاقية السلام بين البلدين.

وقال الزياني خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي: «المنامة مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر، وتقدمنا بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل»، وفقًا للعربية.

وأضاف: «الطلب الإسرائيلي بفتح سفارة في المنامة حاز على الموافقة، ودعوت نظيري الإسرائيلي لزيارة بلادنا وقبل الدعوة»، وتابع: «هذه زيارة تاريخية لوفد بحريني إلى إسرائيل».

بينما قال أشكنازي: «الوقت حان من أجل تحقيق السلام، نحث الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات»، مضيفًا: «سنعمل على تبادل فتح السفارات مع البحرين».

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