بالفيديو.. الافتتاح الرسمي لمعبر «عرعر» الحدودي بين السعودية والعراق

افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الأربعاء، منفذ جديدة عرعر الحدودي، مع جمهورية العراق، وذلك بحضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي.

وعبر الأمير فيصل بن خالد، عن سعادته بتدشين افتتاح منفذ جديدة عرعر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي تعزيزًا للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الأمير فيصل: «يشرفني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله»، مشيرًا إلى عمق الروابط بين البلدين.

وأضاف: «نتطلع بأن يكون هذا المنفذ رابطًا للتعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة»، موجهًا شكره لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق على افتتاحه وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

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