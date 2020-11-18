حديث ولي العهد.. نائب أمير الرياض: إنجازات السعودية تقهر التحديات

أكد نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، كان واضحًا وشفافًا في بيان كل ما يتعلق بمسيرة هذا الوطن وما واجهته من صعوبات وتحديات، مرتكزًا وبدقة إلى لغة الأرقام التي كشفت حجم ما تم إنجازه وتحقيقه من قفزات خلال السنوات الماضية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى عظم ما تحقق في فترة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف.

وأضاف نائب أمير منطقة الرياض أنه على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى من جراء جائحة كورونا، فإن المملكة –بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي عهده الأمين– استطاعت تجاوز ذلك، فكانت من أفضل ١٠ دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مع تفاؤل بتحقيق نمو كبير بعد زوال الجائحة.

وأشار نائب أمير الرياض إلى أن حديث سمو ولي العهد، أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طامحة من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على كافة الأصعدة، وتهيئة جميع العوامل المساعِدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.