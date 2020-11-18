تورط مواطن ويمنيَّيْن في سرقة متاجر بالرياض.. والحصيلة: 221 ألف ريال

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، اليوم الأربعاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على «مواطن ومخالفَيْن اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس» لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها.

وأوضح أن قيمة المسروقات قُدرت بحوالي «221.000» ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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