السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة في دورته الرابعة



تبوك 03 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة بالإمارة اليوم , الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441 / 1442هـ .

كما نوه المجلس بالمضامين السامية التي جاءت في الخطاب السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

فيما نوه المجلس بما جاء في حديث سمو ولي العهد الذي اتسم بالوضوح والشمولية والتأكيد على نبذ التطرف ومكافحة الفساد وأهمية مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية في بلادنا ,كما أشار المجلس إلى المكانة الرفيعة للمملكة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي توج ذلك برئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020.

وناقش المجلس سير العمل في المشاريع القائمة بالمنطقة، واطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها، حيث أكد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها بالوقت المحدد.

كما اطلع المجلس على سير انطلاق فعالية "القافلة الزراعية الإرشادية" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ، إذ تأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الإتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة.

فيما اطلع المجلس على خطة المشاريع الثقافية والتعليمية والرياضية (تبوك الوعد) التي قدمتها اللجنة الثقافية التعليمية

// انتهى //

16:19ت م

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تبوك 03 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة بالإمارة اليوم , الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441 / 1442هـ .كما نوه المجلس بالمضامين السامية التي جاءت في الخطاب السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.فيما نوه المجلس بما جاء في حديث سمو ولي العهد الذي اتسم بالوضوح والشمولية والتأكيد على نبذ التطرف ومكافحة الفساد وأهمية مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية في بلادنا ,كما أشار المجلس إلى المكانة الرفيعة للمملكة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي توج ذلك برئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020.وناقش المجلس سير العمل في المشاريع القائمة بالمنطقة، واطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها، حيث أكد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها بالوقت المحدد.كما اطلع المجلس على سير انطلاق فعالية "القافلة الزراعية الإرشادية" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ، إذ تأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الإتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة.فيما اطلع المجلس على خطة المشاريع الثقافية والتعليمية والرياضية (تبوك الوعد) التي قدمتها اللجنة الثقافية التعليمية الرياضية بالمجلس والتي تمثّل حزمًا من المشاريع المستدامة التي تتوافق مع مستقبل المنطقة الواعد لتحقيق رؤية 2030 بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وجغرافية المنطقة ضمن إطار يحدّد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة وإمكاناتها لخدمة المجتمع المحلي بالمنطقة.// انتهى //16:19ت م0116

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