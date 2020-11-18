السعودية اليوم / الكويت تسجل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 452 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.

// انتهى //

16:10ت م

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الكويت 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت الكويت 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138337 ، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 857 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.// انتهى //16:10ت م0115

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