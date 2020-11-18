

جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة، عدداً من الأسوار والمباني قيد الإنشاء بحي البركة والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 26 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وشملت أعمال الإزالة ثلاثة مباني تحت الانشاء وستة أسوار ومبنى تجاري غير مكتمل، وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

// انتهى //

15:41ت م

0101





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل أسواراً ومباني مخالفة على مساحة 26 ألف متر مربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.