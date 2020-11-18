السعودية اليوم / هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية تنظم حلقة افتراضية بعنوان (إستراتيجية وطنية للبيانات الجيومكانية)



الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية حلقة نقاش افتراضية بعنوان (إستراتيجية وطنية للبيانات الجيومكانية) بحضور 27 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع الأكاديمي وعدد من الخبراء الدوليين للخروج بتصور مشترك لرسم إستراتيجية وطنية للبيانات الجيومكانية.

حيث ستكون هذه الإستراتيجية وسيلة لتعزيز التعاون القائم بين الجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات الجيومكانية، كما أنها ستتيح الفرصة لاستخدام المنصة الجيومكانية الوطنية بشكل أفضل من جميع الجهات، إذ أثبتت أفضل التجارب العالمية أن تسهيل الوصول إلى البيانات والمنتجات والخدمات الجيومكانية يؤدي إلى تحسن كبير في إنتاج وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة.

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15:30ت م

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