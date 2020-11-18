

الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بالرياض ممثلّي جمهورية باكستان الإسلاميّة الذين انضموا مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى أربع وعشرين دولة إسلامية.

كما رحّبَ بهم الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم في ما يخدم التحالف الإسلامي العسكري ومبادراته في محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

// انتهى //

15:30ت م

0094





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثليّ جمهورية باكستان الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.