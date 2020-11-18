السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يلتقي رئيس شركة فال العربية



الدمام 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة فال العربية القابضة صالح السيد ، وعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد السيد.

ونوه سموه بالدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم التنمية، وتبني المبادرات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن ذلك رافد من روافد الخير، وباب من أبواب البذل التي يتسابق الجميع فيها.

وأشار إلى حاجة المنطقة لمبادرات نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والعمل وفق احتياج كل فئة، والحرص على قياس الأثر، والتطوير المستمر للمبادرات، مشيداً بجهود مجموعة فال العربية أثناء جائحة

يذكر أن مجموعة فال العربية قدمت ضمن جهودها ومسؤوليتها الاجتماعية خلال جائحة كورونا، حملة لتعقيم عدد من المواقع في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليون ريال، استخدم خلالها أكثر من 6 ملايين لتر من المواد المعقمة، عبر أكثر من 350 موظفا عملوا على أكثر من 170 آلية، شملت أكثر من 11 ألف مبنى في 77 حياً في المنطقة، وغيرها من الجهود والمبادرات التي قدمتها المجموعة.

// انتهى//

15:27ت م

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الدمام 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة فال العربية القابضة صالح السيد ، وعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد السيد.ونوه سموه بالدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم التنمية، وتبني المبادرات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن ذلك رافد من روافد الخير، وباب من أبواب البذل التي يتسابق الجميع فيها.وأشار إلى حاجة المنطقة لمبادرات نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والعمل وفق احتياج كل فئة، والحرص على قياس الأثر، والتطوير المستمر للمبادرات، مشيداً بجهود مجموعة فال العربية أثناء جائحة كورونا ومبادراتها المختلفة .يذكر أن مجموعة فال العربية قدمت ضمن جهودها ومسؤوليتها الاجتماعية خلال جائحة كورونا، حملة لتعقيم عدد من المواقع في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليون ريال، استخدم خلالها أكثر من 6 ملايين لتر من المواد المعقمة، عبر أكثر من 350 موظفا عملوا على أكثر من 170 آلية، شملت أكثر من 11 ألف مبنى في 77 حياً في المنطقة، وغيرها من الجهود والمبادرات التي قدمتها المجموعة.// انتهى//15:27ت م0092

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